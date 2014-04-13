中国企业：万达集团未来海外重点发展文化旅游，2020年海外收入占2-3成

路透上海4月13日 - 继收购美国第二大电影院线AMC 后，中国大型商业地产企业万达集团正计划加大海外扩张步伐，海外布局重点将是文化和旅游业，争取2020年海外市场收入占比达到2-3成。

他周六在上海中欧工商学院发表演讲时指出，今年万达集团资产预计达到4,500亿元人民币；收入达2,600-2,700亿元，继续保持30%以上的增速。随着近年来业务体量的迅速壮大，预计2016年以后集团业绩增速可能放缓至15%左右，计划至2020年，公司年营收超过1,000亿美元，净利逾百亿美元，总资产超1万亿元人民币。

截至2013年底，万达集团资产达到3,800亿元，收入1,866亿元，净利润125亿元，创造了世界上大型企业营收连续八年保持30%以上增速的发展奇迹。

“到国外去，我们的目标就是文化、旅游，不会去克隆不动产模式。”他解释说，在海外，购物中心等商业地产已高度成熟，几乎没有发展空间。若是未来集团能够透过上市等渠道融到成本较低的资金，或会考虑采用并购方式介入海外不动产领域。

2012年万达以26亿美元收购美国影院运营商AMC娱乐公司，开启了该集团海外扩张的征程；去年公司又宣布投资3.2亿英镑收购一家英国游艇公司，投资近7亿英镑在伦敦核心区建设超五星级的万达酒店。不过万达的海外业务刚起步，海外营收仍占相当小的比例。

他说，跨国经营是一家大型公司经营到一定规模后的必然途径。随着中国经济增速逐渐放缓，万达需要到海外市场寻求更大的增长动力。

而去年11月，国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉分别给万达商业地产公司做出“BBB+”，“Baa2”和“BBB+”的长期企业高信用评级，这是国际评级机构给中国民营企业的最高评级，为万达在国际上发债和股票上市创造了良好条件。

王健林坦承，去年国际机构的评级，就是为了未来公司上市做准备的。不过他对于上市计划未做更多评论。

目前万达集团拥有AMC娱乐和万达商业地产 两家上市公司，旗下电影院线业务和商业地产公司亦向中国证监会提出申请在A股市场上市，正处于审批进程中。去年11月，万达商业地产在英国发债，融资6亿美元，包括发行费在内综合成本只有4.8%。

福布斯杂志去年评选王健林为中国首富，其财富据估算达到140亿美元。王健林财富主要来自其商业地产公司，王健林及其家族持有万达集团约64%股份。