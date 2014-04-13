《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月11日

标题新闻：英国财政大臣称英国提前大选的消息发布后英镑上涨，反映市场对未来保守党政府的信心
英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 52.46 -0.72 -1.35 5092542
搜狐 59.51 -1.98 -3.22 830195
网易 68.22 -0.06 -0.09 946667
百度 149.74 -1.23 -0.81 4388127
台湾
台湾积体电路 19.89 +0.07 +0.35 1933275
联电 2.11 -0.05 -2.31 211799
日月光 5.51 -0.07 -1.25 94081
矽品精密 6.82 -0.18 -2.57 585974
和信超媒体 1.24 -0.04 -3.13 497688
友达 3.90 -0.02 -0.51 226080
中华电信 31.12 +0.03 +0.10 17913
台湾国际航电 54.86 -0.37 -0.67 1049767
香港
中国移动 47.76 -0.24 -0.50 211921
中国联通 13.77 -0.02 -0.15 95110
中国电信 45.53 -0.64 -1.39 18079
中芯国际 3.82 -0.02 -0.52 26667
(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。