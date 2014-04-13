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货币新闻 | 2014年 4月 13日 星期日 09:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 52.46 -0.72 -1.35 5092542

搜狐 59.51 -1.98 -3.22 830195

网易 68.22 -0.06 -0.09 946667

百度 149.74 -1.23 -0.81 4388127

台湾

台湾积体电路 19.89 +0.07 +0.35 1933275

联电 2.11 -0.05 -2.31 211799

日月光 5.51 -0.07 -1.25 94081

矽品精密 6.82 -0.18 -2.57 585974

和信超媒体 1.24 -0.04 -3.13 497688

友达 3.90 -0.02 -0.51 226080

中华电信 31.12 +0.03 +0.10 17913

台湾国际航电 54.86 -0.37 -0.67 1049767

香港

中国移动 47.76 -0.24 -0.50 211921

中国联通 13.77 -0.02 -0.15 95110

中国电信 45.53 -0.64 -1.39 18079

中芯国际 3.82 -0.02 -0.52 26667

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导

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