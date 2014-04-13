《美债一周展望》公债价格攀升，下周可望公布良好经济数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 30年期公债收益率触及7月以来最低，受助于避险买盘

* 美国PPI录得10个月最大单月涨幅

* 美国消费者信心为九个月来最强

* 中短期公债本周可能录得9月来最大周度涨幅

路透纽约4月11日 - 美国公债价格周五在震荡交投中上扬，紧张不安的投资者撤出全球股市，涌入风险较低的公债市场，推动美国30年期公债收益率触及去年7月以来最低水平。

美国最大的银行摩根大通 公布令人失望的业绩后，全球股市抛售持续。这给美国股市施加了更大的下行压力，令标普500指数 本周可能下跌2.5%，录得11周以来最大周度跌幅。

当标普500指数和Nasdaq指数午盘反弹后，公债价格一度跌至平盘之下，但股市反弹之势很快消退，抛售继续。

“股市下跌给债市带来‘恐惧’买盘，”R.W. Pressprich & Co的公债和机构债交易部主管Larry Milstein表示。

交易商称，尽管公债价格收盘时接近日高，但获利了结和与对冲下周公司债供应相关的卖盘限制涨幅。

指标10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.618%，较周四尾盘下跌1个基点。10年期公债收益率本周回落11个基点，收在1月底确立的，一直未能突破的交易区间的底部。

30年期公债价格 尾盘攀升15/32，收益率报3.477%，较周四尾盘下跌3个基点。根据路透数据，30年期公债收益率盘中跌至7月初以来日内最低，年内迄今累计回落近47个基点。

中短期公债价格小涨，收益率为持平至下跌1个基点。

美国公债市场本周上扬，因避险买盘抬头，以及在3月18-19日美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议记录公布后市场出现释然性买盘。

对公债的强烈买兴惠及本周进行的640亿美元附息公债标售。联邦政府通过本周的供应筹集了135亿美元的新资金。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录显示，多数决策者希望继续执行近零利率政策直至美国经济创造更多就业岗位，通胀率达到2%的目标。

美联储在3月19日公布经济预估一览表(SEP)后，和公布最新的美联储会议记录前，部分交易商担忧美联储可能提前升息，且升息的步伐将快于预期。

美联储主席叶伦在3月政策会议后举行的记者会上发表的讲话，让市场认为联储对通胀的立场更趋强硬。叶伦当日表示，美联储可能在结束购债计划“相当长一段时间后”升息，她将“相当长一段时间”界定为“六个月左右。”

美联储会议记录，加之一周前公布的3月就业岗位增加19.2万个的略低于预期的就业数据，引发对中短期公债的买盘，使这两种年期的公债可能录得9月以来表现最佳的一周。

两年期公债收益率本周可能收跌6个基点，五年期公债收益率的跌幅可能为13个基点。

“如果股市继续当前的跌势，公债价格可能还有上行的空间，”Milstein表示。

周五公布的强于预期的美国生产者物价和消费者信心数据限制了公债的涨幅，国内通胀将长时间保持低位的观点受到质疑。

美国劳工部周五公布，3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%，涨幅创2013年6月以来最高，预估为上升0.1%，2月为下降0.1%；3月扣除食品和能源的最终需求核心PPI较前月上升0.6%，涨幅创2011年3月以来最高，预估为上升0.2%，2月为下降0.2。

汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数初值为82.6，为去年7月以来最高，3月终值为80.0。

分析师和交易商称，这两项数据巩固了下周美国将出炉更多向好经济数据的预期。下周将公布的数据包括，零售销售、消费者物价和房屋开工。

“严冬过后，数据会变得更加利好。我正寻找经济成长加速的信号，”ED&F Man Capital Markets的固定收益利率部门主管Thomas di Galoma表示。如果经济显示出成长加速的迹象，收益率应该会回升至交易区间中部，di Galoma说。

另外，美联储周五购买22.9亿美元2021年到2024年到期的公债。根据第三轮量化宽松计划，美联储4月将购买300亿美元公债。(完)

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