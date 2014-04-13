全球汇市：4月8日止当周投机客减持美元净多仓--CFTC

路透纽约4月11日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客削减美元多仓。

4月8日止当周美元净多仓降至30.9亿美元，前一周为32.6亿美元。

CFTC持仓数据中最值得注意的变化是英镑净多仓增至46,477口。欧元净多仓亦减少，由于欧洲央行表示可能采取更多货币宽松举措，使得欧元人气略差。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月8日当周 前一周

多头仓位 13,340 22,162

空头仓位 100,802 110,800

净仓位 -87,462 -88,638

欧元(125,000欧元为1口)

4月8日当周 前一周

多头仓位 92,635 101,849

空头仓位 69,335 68,611

净仓位 23,300 33,238

英镑(62,500英镑为1口)

4月8日当周 前一周

多头仓位 91,642 75,969

空头仓位 45,165 42,397

净仓位 46,477 33,572

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月8日当周 前一周

多头仓位 19,275 24,800

空头仓位 7,940 10,569

净仓位 11,335 14,231

加元(100,000加元为1口)

4月8日当周 前一周

多头仓位 28,704 27,549

空头仓位 63,011 64,543

净仓位 -34,307 -36,994

澳元(100,000澳元为1口)

4月8日当周 前一周

多头仓位 37,630 35,398

空头仓位 34,320 40,278

净仓位 3,310 -4,880

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月8日当周 前一周

多头仓位 26,521 25,765

空头仓位 6,755 7,285

净仓位 19,766 18,480

(完)

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