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市场报道 | 2014年 4月 13日 星期日 11:02 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月8日持仓报告(表)

路透4月11日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月8日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(184,168口)

82,089 20,735 19,603 62,707 131,807 164,399 172,145 19,769 12,023

较4月1日变动(未平仓合约：增加275口)

-2,511 220 -779 2,576 -453 -714 -1,012 989 1,287

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.6 11.3 10.6 34.0 71.6 89.3 93.5 10.7 6.5

各类交易商数量(总计为252家)

114 48 62 54 67 198 155(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)
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