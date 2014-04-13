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市场报道 | 2014年 4月 13日 星期日 11:03 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月8日持仓报告(表)

路透4月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月8日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(642,179口)

260,867 97,219 71,441 252,478 376,909 584,786 545,569 57,393 96,610

较4月1日变动(未平仓合约：增加3,926口)

-7,847 10,024 1,922 4,977 -10,437 -948 1,509 4,874 2,417

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.6 15.1 11.1 39.3 58.7 91.1 85.0 8.9 15.0

各类交易商数量(总计为554家)

184 143 158 123 190 396 416(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)
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