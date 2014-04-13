CFTC报告：CBOT玉米期货4月8日持仓报告(表)

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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路透4月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月8日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,397,218口)
446,529 128,267 214,917 598,323 791,976 1259769 1135160 137,449 262,058
较4月1日变动(未平仓合约：增加34,349口)
11,552 1,953 15,672 2,865 10,207 30,089 27,832 4,260 6,517
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.0 9.2 15.4 42.8 56.7 90.2 81.2 9.8 18.8
各类交易商数量(总计为722家)
177 120 174 222 349 500 568(完)
(整理 张若琪 审校 徐文焰)
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美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。