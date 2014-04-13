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市场报道 | 2014年 4月 13日 星期日 11:04 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月8日持仓报告(表)

路透4月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月8日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(377,237口)

127,130 103,249 70,094 144,446 161,574 341,670 334,917 35,567 42,320

较4月1日变动(未平仓合约：增加9,664口)

693 3,469 5,167 757 2,438 6,617 11,074 3,047 -1,410

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.7 27.4 18.6 38.3 42.8 90.6 88.8 9.4 11.2

各类交易商数量(总计为347家)

100 114 114 79 97 254 269(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)
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