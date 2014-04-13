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市场报道 | 2014年 4月 13日 星期日 11:05 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月8日持仓报告(表)

路透4月11日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月8日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,655,472口)

512,035 112,248 484,493 559,083 981,623 1555611 1578364 99,861 77,108

较4月1日变动(未平仓合约：增加10,965口)

9,646 1,642 -3,118 -2,686 9,561 3,842 8,085 7,123 2,880

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 6.8 29.3 33.8 59.3 94.0 95.3 6.0 4.7

各类交易商数量(总计为337家)

127 77 149 87 101 293 272(完) (整理 张若琪 审校 徐文焰)
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