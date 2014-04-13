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市场报道 | 2014年 4月 13日 星期日 11:05 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月8日持仓报告(表)

路透4月11日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月8日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(365,400口)

149,693 61,094 24,181 151,954 253,697 325,828 338,972 39,572 26,428

较4月1日变动(未平仓合约：增加1,949口)

-8,459 3,087 2,685 8,379 -3,907 2,605 1,865 -656 84

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.0 16.7 6.6 41.6 69.4 89.2 92.8 10.8 7.2

各类交易商数量(总计为263家)

110 79 60 50 54 189 168(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)
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