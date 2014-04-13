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市场报道 | 2014年 4月 13日 星期日 11:12 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月8日持仓报告(表)

路透4月11日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年4月8日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(153,322口)

45,495 63,996 16,927 76,360 51,429 138,782 132,352 14,540 20,970

较4月1日变动(未平仓合约：增加224口)

62 -7,232 391 -621 6,918 -168 77 392 147

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 41.7 11.0 49.8 33.5 90.5 86.3 9.5 13.7

各类交易商数量(总计为283家)

56 142 65 54 53 157 228(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)
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