中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，以及央票需求

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月14日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。
上周公开市场自春节后首现单周净投放，规模550亿元人民币。经济下行压力较大，决策层已明确表态将根据形势变化加大预调微调力度，棚户区改造等财政扩张政策已先行，相较于去年下半年偏紧的基调，货币政策亦会以稳健中略偏宽松予以配合。
本周公开市场到期资金规模与上周接近，为2,260亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM