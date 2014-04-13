更新版-美股业绩：富国银行第一季净利增14%，受助于多项一次性收益

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路透4月11日 - 美国最大抵押贷款银行--富国银行 周五公布，第一季净利增长14%，由于几项节本措施和一次性收益，帮助该行抵消了房贷发放规模创下五年半低点的影响。

随着贷款利率上升，最近几季抵押贷款再融资需求下滑，令该行受到冲击。

不过该季几项一次性项目帮助富国银行抵消了抵押贷款业务下滑的大部分影响。该行录得股权投资收益8.47亿美元，约为上年同期1.13亿美元的7.5倍。

其与州税务当局就此前的争议达成和解，也令税负减少了2.27亿美元。而该行在员工福利和激励奖金方面的支出减少，则令整体运营支出缩减4%。

随着房屋市场和整体经济状况回稳，富国银行动用了此前的坏账拨备资金，这也推升了净利水平。该行释放了5亿美元拨备，高于上年同期的2亿美元，不过少于第四季的6亿美元。

花旗集团的银行业分析师Keith Horowitz认为，若非这些一次性收益，富国银行的业绩本来会逊于市场预期。

富国银行公布，截至3月31日的第一季，归属普通股股东的净利增长至56亿美元，合每股1.05美元。上年同期分别为49.3亿美元和每股0.92美元。富国是美国第四大银行。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估为每股0.97美元。

“富国银行总能找到办法克服困难，”巴克莱银行业分析师Jason Goldberg表示。“这是家业绩不断超越同业的公司。”