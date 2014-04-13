《独家新闻》摩根士丹利接近达成协议出售Learning Care--消息

路透纽约4月11日 - 熟悉情况的消息人士称，摩根士丹利 私募股权分支正与收购企业American Securities展开深入谈判，打算将Learning Care Group售予后者。Learning Care Group是北美地区第二大营利性儿童看护服务机构。

双方可能于4月稍晚达成协议。该交易凸显出，随着市场需求的增长，儿童看护业成长潜力巨大。自从贝恩资本在2013年1月将美国最大的儿童看护服务商Bright Horizons Family Solutions 上市以来，该股已大涨76%。

收购价格尚不得而知，不过消息人士称，交易对Learning Care Group的估价或将远高于摩根士丹利2008年买下公司60%股份时给出的7亿美元估值。

消息人士警告称，双方正在最后敲定协议条款，但谈判仍有可能破局。消息人士要求匿名，因为此事仍在保密阶段。

American Securities和摩根士丹利拒绝置评，而Learning Care Group没有回应置评要求。

Learning Care Group创立于1967年，提供6-13岁儿童的早教和看护服务。