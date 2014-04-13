《独家新闻》摩根士丹利接近达成协议出售Learning Care--消息

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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路透纽约4月11日 - 熟悉情况的消息人士称，摩根士丹利 私募股权分支正与收购企业American Securities展开深入谈判，打算将Learning Care Group售予后者。Learning Care Group是北美地区第二大营利性儿童看护服务机构。
双方可能于4月稍晚达成协议。该交易凸显出，随着市场需求的增长，儿童看护业成长潜力巨大。自从贝恩资本在2013年1月将美国最大的儿童看护服务商Bright Horizons Family Solutions 上市以来，该股已大涨76%。
收购价格尚不得而知，不过消息人士称，交易对Learning Care Group的估价或将远高于摩根士丹利2008年买下公司60%股份时给出的7亿美元估值。
消息人士警告称，双方正在最后敲定协议条款，但谈判仍有可能破局。消息人士要求匿名，因为此事仍在保密阶段。
American Securities和摩根士丹利拒绝置评，而Learning Care Group没有回应置评要求。
Learning Care Group创立于1967年，提供6-13岁儿童的早教和看护服务。
穆迪投资服务公司去年表示，预期该公司在截止6月的2014会计年度营收可望超过7亿美元。(完)
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美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。