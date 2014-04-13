禽流感疫情：日本农场出现三年来首起案例，逾千鸡只死亡

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透东京4月13日 - 日本农林水产省周日称，日本一处农场有两只鸡验出禽流感检测呈阳性，该农场已有超过1,000只鸡死亡。这是日本三年来首起禽流感疫情。
农水省网站称，经过鸡只基因检测，从熊本县一处养鸡场验出高病原性的H5病毒。
媒体报导指出，已有1,100只鸡死亡，约11.2万只则将遭到扑杀。
农水省官员Tomoyuki Takehisa表示，一般认为人类食用鸡蛋或鸡肉并无感染禽流感病毒的风险。
这是自2011年千叶县检测出禽流感以来，日本首次出现禽流感案例。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。