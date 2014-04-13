日本个股：夏普考虑再次招股，可能筹集约20亿美元--朝日新闻

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透东京4月13日 - 朝日新闻周日报导称，日本最大的显示器生产商夏普 正在考虑再次发行新股，可能筹资约2,000亿日圆(19.7亿美元)以充实薄弱的资本金。
报导称，夏普拟于截止2015年3月的本会计年度期间发起新股，之前该公司计划重组龟山的液晶显示器工厂，并引导公司获利走上稳步回升的道路。
周日无法联系到夏普的公司人士就此置评。
夏普在2月曾宣布，截止3月的上一会计年度营业利润料超出此前预期，因受到中国智能手机厂商的大量面板订单支撑。
夏普目前预估，在刚刚结束的会计年度净利为50亿日圆，从而实现扭亏为盈。在此前两年中，由于受到液晶显示器市场激烈竞争的冲击，公司已经累计亏损9,210亿日圆。
夏普在2013年最后几个月筹资约1,400亿日圆，但其产权比率(equity ratio)截止12月底仍仅为13%，低于被视为健康状况门槛水准的20%。产权比率是衡量企业财务稳定性的重要指标。
朝日新闻称，如果夏普的获利和股价下滑，则该公司有可能无法筹集到计划的资金额；报导并称，该公司将在2014年就招股作出决定。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。