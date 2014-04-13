全球经济：IMF改革遭遇严重僵局--G20官员

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透华盛顿4月13日 - 一名20国集团(G20)官员周日表示，国际货币基金组织(IMF)的改革进程遭遇僵局，尽管全球财经高官宣称，如果美国未能在年底前批准改革方案，他们就将甩开美国实施改革。
在G20和IMF周末开会时，IMF没有能力推进改革，给予新兴市场更大话语权并增强IMF所掌握的资源，似乎是最富争议的话题。
G20财长和央行总裁在最后公报中称，他们对于美国的拖延感到“深深的失望”。
“一些人说，我们需要给美国更大的空间，”这位参加了G20讨论，并要求匿名的官员称。“我要说，我们走进了死路。”
他说，任何打破改革方案的企图都是灾难性的，这不光是对美国而言，对整个G20也是如此，因为多数国家已经通过了批准程序。
目前暂时未获得其他官员的评论。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。