美国与加拿大经济指标预测--4月14日-4月21日****

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月14日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(一) 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.8% +0.3% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.3% 1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.4% 4月15日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月12日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.1% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 实质所得 持平 持平 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 8.00 5.61 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 +1.0% +1.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月12日当周 -- +2.9% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 -- 净流入830 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 50 47 4月16日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月11日当周 -- 351.0 再融资指数 -- 1,322.9 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 97.5 90.7 建筑许可年率(万户) 102.0 101.4 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.6% 制造业产出(较前月) +0.6% +0.9% 产能利用率 78.8% 78.4% 1400 加拿大央行公布利率决定 -- 1.0% 1.0% 4月17日(四) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.8% (较上年同期) +1.4% +1.1% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.7% (较上年同期) +1.3% +1.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月12日当周 31.1 30.0 四周均值(万人) -- 31.625 续请失业金人数(万人) 4月5日当周 279.0 277.6 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正10.0 正9.0 4月18日(五) 1430 美国ECRI经济领先指标 4月11日当周 -- 134.9 4月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日(一) 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 3月 -- 正0.14 1400 美国领先指标 3月 +0.7% +0.5% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 北美半导体设备订单出货比 3月 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)
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美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。