美国新股：中国美妆电商聚美国际控股申请IPO筹资最多4亿美元

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透4月11日 - 由风险资本公司Sequoia Capital支持的聚美国际控股有限公司周五向美国监管机构提交申请，拟首次公开发行(IPO)美国存托股份(ADS)，筹资最多4亿美元。
该公司旗下经营着聚美优品(Jumei.com)网站，销售美容产品和香水。
该公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的初步招股说明书中称，高盛(亚洲)、瑞士信贷和摩根大通为是次IPO的主承销商。
汤森路透旗下刊物IFR称，聚美优品于2011年获得Sequoia Capital的逾1,000万美元投资。该网站为中国20家访问量最高的电子商务网站之一。
申请文件显示，Sequoia Capital持有该公司约19%的股份。
聚美称，希望发行的普通股以“JMEI”代码进行交易，但未说明哪个交易所。
申请文件也未披露该公司计划发行多少ADS和发行价。(完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。