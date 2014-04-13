主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。