《一周经济焦点》中国GDP数据将为判断硬着陆风险拨开迷雾

定于周二出炉的美国消费者物价数据亦将受到密切关注，尤其是在上周五美国生产者物价指数(PPI)意外高涨之后。

持续的低通胀经常被用来当做美联储将维持利率水准直到明年底的一个理由。

不过，欧元区的通胀低迷是央行官员们的一个担忧所在。欧元区3月消费者物价终值将于周三公布。

分析师估计，上个月欧元区通胀率触及0.5%的低点，远低于欧洲央行接近但不到2.0%的目标水准。

3月通胀终值若低于0.5%，则或将令市场和央行官员心绪不宁。

“如果通胀意外下行，我们认为欧洲央行仍会准备采取行动，”巴克莱分析师Fabio Fois说。