《一周经济焦点》中国GDP数据将为判断硬着陆风险拨开迷雾

标题新闻：英国财政大臣称英国提前大选的消息发布后英镑上涨，反映市场对未来保守党政府的信心
英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
定于周二出炉的美国消费者物价数据亦将受到密切关注，尤其是在上周五美国生产者物价指数(PPI)意外高涨之后。
持续的低通胀经常被用来当做美联储将维持利率水准直到明年底的一个理由。
不过，欧元区的通胀低迷是央行官员们的一个担忧所在。欧元区3月消费者物价终值将于周三公布。
分析师估计，上个月欧元区通胀率触及0.5%的低点，远低于欧洲央行接近但不到2.0%的目标水准。
3月通胀终值若低于0.5%，则或将令市场和央行官员心绪不宁。
“如果通胀意外下行，我们认为欧洲央行仍会准备采取行动，”巴克莱分析师Fabio Fois说。
如果未来几个月通胀仍然低下，则欧洲央行已承诺会推出类似于美国和日本的空前的货币刺激措施。(完) (编译 徐文焰/龚芳/侯向明； 审校 郑茵/张荻/龚芳/张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。