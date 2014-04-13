版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 06:36 BJT

《汇市简讯》美元在100日圆上方有大量支撑

2223GMT

* 美元/日圆近期下挫，测试了2013年2月来的趋势低位

* 目前汇价企稳，100日圆上方有大量支撑

* 101.20/30区域有许多以往的低点，200日移动均线就在下方

* 停止位仍在102.10上方

* 61.8%费波纳奇回档在99.98，是最后一道防线

* 浏览英文技术图表，请点选：link.reuters.com/nab58v

(翻译 张荻； 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐