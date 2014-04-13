日韩经济指标预测--4月14日-4月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日当周 4月14日(一) 0100 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 -- +5.2% 进口(较上年同期) -- +3.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差41.9 4月15日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月16日(三) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 2月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- +5.9% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.9% 2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正18 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,805 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,236 4月17日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 38.3 4月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -- +9.8% 进口(较上年同期) -- +9.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差8,003 4月21日当周 4月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完)