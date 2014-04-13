欧洲经济：俄罗斯的进一步入侵将给乌克兰带来经济问题--乌央行总裁

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透华盛顿4月13日 - 乌克兰央行总裁Stepan Kubiv周日表示，俄罗斯进一步入侵乌克兰东部地区，将给乌克兰带来严重的宏观经济后果，动摇该国的银行业体系并降低国民产出。
乌克兰一些最大的工厂和部分农业生产都位于东部地区，而那里一些地方的亲俄分离主义份子夺取武器并占领了政府大楼。
“(经济面临的)主要风险具有政治占领的特点，”Kubiv在出席华盛顿举行的国际基金组织(IMF)-世界银行大会时表示。
“因为在克里米亚问题之后，还会有卢甘斯克、顿涅茨克、哈尔科夫等其它小城市，然后我们很快就会讨论大量流动性问题，”他说。
此外他还表示，乌克兰将以每1,000立方米386美元向俄罗斯支付天然气费用，这是以前的折扣价格。
他称，乌克兰2014年的通胀率将达到双位数，2015年之后将回落至3-5%水平。
他表示，乌克兰将承担所有未偿还债务，并有足够的资源来偿债。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。