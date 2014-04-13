欧洲经济：俄罗斯的进一步入侵将给乌克兰带来经济问题--乌央行总裁

路透华盛顿4月13日 - 乌克兰央行总裁Stepan Kubiv周日表示，俄罗斯进一步入侵乌克兰东部地区，将给乌克兰带来严重的宏观经济后果，动摇该国的银行业体系并降低国民产出。

乌克兰一些最大的工厂和部分农业生产都位于东部地区，而那里一些地方的亲俄分离主义份子夺取武器并占领了政府大楼。

“(经济面临的)主要风险具有政治占领的特点，”Kubiv在出席华盛顿举行的国际基金组织(IMF)-世界银行大会时表示。

“因为在克里米亚问题之后，还会有卢甘斯克、顿涅茨克、哈尔科夫等其它小城市，然后我们很快就会讨论大量流动性问题，”他说。

此外他还表示，乌克兰将以每1,000立方米386美元向俄罗斯支付天然气费用，这是以前的折扣价格。

他称，乌克兰2014年的通胀率将达到双位数，2015年之后将回落至3-5%水平。