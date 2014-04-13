《美国重要政经日程》--4月14日

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 商务部公布3月零售销售
1400 - 商务部公布2月企业库存
1500 - 农业部公布一周美国作物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周四周期国库券标售
1530 - 财政部每周例行三个月和六个月期国库券标售
2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。