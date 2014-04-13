企业并购：嘉能可-斯特拉塔将秘鲁铜矿权益出售给五矿资源为首的财团

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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Las Bambas是斯特拉塔旗下规模最大的矿业项目之一，将于2015年投产。预计投产后前五年的年产量超过45万吨铜，之后为30万吨。
嘉能可将在交易完成后收到约58.5亿美元现金。除此之外，今年年初至协议完成期间的所有资本支出和项目开发成本，也将由该财团支付。
今年截至3月31日的资本支出和其他成本约为4亿美元。
嘉能可表示，资产出售的收益将“立刻大幅”降低其负债比例。
该交易预计将在第三季末之前完成，还需获得中国商务部和五矿资源股东的批准。
嘉能可称，中国五矿有色金属股份有限公司已经同意投票赞成该交易。该公司持有五矿资源74%的股权。
嘉能可表示，将会继续寻找再投资机会，如果还有任何剩余资金将会返还股东。
BMO资本市场和瑞士信贷为嘉能可提供交易顾问服务。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。