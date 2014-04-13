企业并购：嘉能可-斯特拉塔将秘鲁铜矿权益出售给五矿资源为首的财团

Las Bambas是斯特拉塔旗下规模最大的矿业项目之一，将于2015年投产。预计投产后前五年的年产量超过45万吨铜，之后为30万吨。

嘉能可将在交易完成后收到约58.5亿美元现金。除此之外，今年年初至协议完成期间的所有资本支出和项目开发成本，也将由该财团支付。

今年截至3月31日的资本支出和其他成本约为4亿美元。

嘉能可表示，资产出售的收益将“立刻大幅”降低其负债比例。

该交易预计将在第三季末之前完成，还需获得中国商务部和五矿资源股东的批准。

嘉能可称，中国五矿有色金属股份有限公司已经同意投票赞成该交易。该公司持有五矿资源74%的股权。

嘉能可表示，将会继续寻找再投资机会，如果还有任何剩余资金将会返还股东。