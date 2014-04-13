更新版-日本个股：丸红株式会社遭遇中国大豆买家违约--消息

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透新加坡/东京4月11日 - 三位消息人士表示，中国进口商违约的大豆船货至少有一批是日本丸红株式会社 (Marubeni)卖出的。当前中国油籽贸易受到需求放缓和信贷紧缩的冲击。
丸红株式会社是中国最大的大豆供应商之一，每年和Gavilon总计向中国出售1,500-1,600万吨大豆，相当于中国每年进口量6,000万吨的约四分之一。去年丸红株式会社收购了Gavilon。
但中国进口企业最近已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。
东京的一位知情人士表示，丸红株式会社因中国买家违约4-5批大豆船货，而要蒙受400万美元的亏损，因这些中国买家无法获得信用证。但该知情人士并不知道违约是何时发生的。
对于中国买家是否违约的询问，丸红株式会社东京发言人拒绝置评。
北京一大豆贸易商称，丸红株式会社出售的大豆船货在中国遭遇违约。同时新加坡一油籽贸易商称，在发往中国的船货中，至少有一批是丸红株式会社售出的。
新加坡的消息人士称，“上周违约的船货仍在运输途中。”
由于中国经济放缓，该国国内银行在放贷方面变得更加挑剔。据路透对2,600家中国企业的分析显示，大宗商品企业，以及半导体和软件企业是信贷违约风险最高的领域。
**打压大豆价格**
中国买家违约可能抑制全球大豆价格的涨势，因此时正值巴西和阿根廷大豆供应充足之际。
布宜诺斯艾利斯一位谷物行业消息人士认为当前形势严峻，但其亦称，要判断违约是否会直接影响阿根廷的出口还为时尚早。
主要美国的贸易商中，Archer Daniels Midland Co 称其还没有船货受到违约。而嘉吉(Cargill) 表示不会对市场传闻置评。邦吉(Bunge) 称，其不会证实或评论商业合同。
美国大豆价格周五连续第二个交易日下跌，自本周稍早触及的逾八个月高点进一步回落，因中国大豆违约消息打压价格。(完)
(编译 侯向明； 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。