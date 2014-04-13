更新版-日本个股：丸红株式会社遭遇中国大豆买家违约--消息

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路透新加坡/东京4月11日 - 三位消息人士表示，中国进口商违约的大豆船货至少有一批是日本丸红株式会社 (Marubeni)卖出的。当前中国油籽贸易受到需求放缓和信贷紧缩的冲击。

丸红株式会社是中国最大的大豆供应商之一，每年和Gavilon总计向中国出售1,500-1,600万吨大豆，相当于中国每年进口量6,000万吨的约四分之一。去年丸红株式会社收购了Gavilon。

但中国进口企业最近已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。

东京的一位知情人士表示，丸红株式会社因中国买家违约4-5批大豆船货，而要蒙受400万美元的亏损，因这些中国买家无法获得信用证。但该知情人士并不知道违约是何时发生的。

对于中国买家是否违约的询问，丸红株式会社东京发言人拒绝置评。

北京一大豆贸易商称，丸红株式会社出售的大豆船货在中国遭遇违约。同时新加坡一油籽贸易商称，在发往中国的船货中，至少有一批是丸红株式会社售出的。

新加坡的消息人士称，“上周违约的船货仍在运输途中。”

由于中国经济放缓，该国国内银行在放贷方面变得更加挑剔。据路透对2,600家中国企业的分析显示，大宗商品企业，以及半导体和软件企业是信贷违约风险最高的领域。

**打压大豆价格**

中国买家违约可能抑制全球大豆价格的涨势，因此时正值巴西和阿根廷大豆供应充足之际。

布宜诺斯艾利斯一位谷物行业消息人士认为当前形势严峻，但其亦称，要判断违约是否会直接影响阿根廷的出口还为时尚早。

主要美国的贸易商中，Archer Daniels Midland Co 称其还没有船货受到违约。而嘉吉(Cargill) 表示不会对市场传闻置评。邦吉(Bunge) 称，其不会证实或评论商业合同。

美国大豆价格周五连续第二个交易日下跌，自本周稍早触及的逾八个月高点进一步回落，因中国大豆违约消息打压价格。(完)