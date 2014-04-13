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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 07:33 BJT

《汇市简讯》美元／韩元下档料因央行干预而受限，区间或为1,035-1,045

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* 美元/韩元仍承压，因资金持续流入韩国市场；但韩国央行料将干预

* 可能在1,035-1,045韩元区间交投，周五韩国市场收盘在1,035

* 外资持续在韩国股市买入，过去13个交易日净买入达28.8亿美元

* 隔夜NDF偏空，但收盘脱离低位，受空头回补和干预风险的推动

* 1个月远汇报1038.5-1042.5，纽约收盘报1040.5-1041.3。(完) 　　
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