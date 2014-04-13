《汇市简讯》美元／韩元下档料因央行干预而受限，区间或为1,035-1,045

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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* 美元/韩元仍承压，因资金持续流入韩国市场；但韩国央行料将干预
* 可能在1,035-1,045韩元区间交投，周五韩国市场收盘在1,035
* 外资持续在韩国股市买入，过去13个交易日净买入达28.8亿美元
* 隔夜NDF偏空，但收盘脱离低位，受空头回补和干预风险的推动
* 1个月远汇报1038.5-1042.5，纽约收盘报1040.5-1041.3。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。