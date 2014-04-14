更正-《焦点》澳洲成功降低牛肉出口日本关税后，期望将活牛外销至中国

(更正：因英文原文有误，第三段“人工成本比澳洲低约20%”应改为“人工成本仅为澳洲的20%左右”)

* 澳洲渴望将活牛卖到中国

* 中国的牛肉需求在过去一年大增40%

* 中国赴澳洲代表团谈及生物安全问题

* 澳洲活牛出口稳步增长

路透悉尼/北京4月14日 - 澳洲赢得牛肉出口日本市场的关税降低后，马上将目光转向另一个重要的牛肉市场--中国，希望能说服中国开放活牛销售市场。

中国日渐壮大的中产阶层对牛肉似乎有着难以餍足的需求，不过由于国内库存有限，这导致中国牛肉进口量达到记录高位，在过去一年中猛增40%。

牛肉业者表示，中国进口活牛不仅仅对澳洲牧场主是重大利好，对中国自身而言也有利可图。该国国内的屠宰场目前仅以30%的屠宰能力运转，而且人工成本仅为澳洲的20%左右。

家畜业巨头Graeme Acton十分看好亚洲市场的扩张。该公司是澳洲最大的牧场经营者，并已成为对日本、韩国和东南亚的主要牛肉出口商。

“活牛销售对我们而言很赚钱...我认为它将成为盒装牛肉市场的补充，后者在去年已成长为我们的一个巨大市场，”Acton表示。

澳洲官员称，中国与澳洲渴盼最终能开始活牛交易。两国间在1998年曾尝试达成协议，但由于监管问题而未能如愿。

中国官员在3月访问澳洲，商讨活牛交易问题；澳洲总理艾保德上周访问中国时，双方也进行了自贸协定的谈判。这令外界对于澳洲终可向中国出口活牛的希望升温。

艾保德上周与日本方面达成自贸协定，其中就包含降低日本牛肉进口关税的内容。

活牛在中国市场的丰厚获利前景也吸引了澳洲矿业大亨Andrew Forrest。他是对中国的主要铁矿石供应商之一，有“分支繁多(Twiggy)”的绰号。

Forrest已联手畜牧业公司Elders 推动这方面业务。在其铁矿石矿场所在地区--西澳，他将牧场范围扩大至逾7,000平方公里，相当于差不多以色列国土面积的三分之一。

**渴望打通对中国出口途径**

澳洲是全球第三大牛肉供应国，仅次于美国和印度，该国自1990年代初期以来，一直向邻国印尼出口活牛。澳洲北部内陆地区出产抗旱型婆罗门牛，在印尼的穆斯林当中很受欢迎。

但打入中国活畜贸易市场一直只是迷人的梦想。中国代表团在3月提出的生物安全性忧虑，是绊脚石之一。

“中国的技术代表团就在这里讨论一些健康方面的担心...希望我们能找到向中国出口活牛的解决方案，”澳洲行业组织--澳洲牲畜出口协会(Australian Live Export Council)的主管Alison Penfold说。

澳洲与印尼的活牛贸易受到虐畜担忧的困扰，且印尼政府寻求自给自足，对进口给予限制。若能与中国做成生意，可降低澳洲对印尼市场的依赖。

这也将有利于澳洲北领地和西澳地区的牧场主，北领地首府达尔文已经成为向亚洲出口活牛的集散地。

这也将利用中国未尽其用的饲养场和屠宰场，从而降低两方牧场主的成本，而他们需把活牛送往千里之外的中国屠宰场及买家手中。

“中方利用过剩产能的益处显着。其加工业的劳动成本仍远低于澳洲，”Elders Fine Food驻中国的总经理Craig Aldous称，并估计薪资成本相当于澳洲水平的五分之一左右。

北京郊区牛肉加工商福华肥牛的销售经理刘春生称，该公司目前仅使用了约40%的产能，但仍高于业内多数低至30%的产能，因需求量超过了国内停滞不前的产量。

美国农业部在北京的专员预计，今年中国牛肉进口可能触及55万吨，较上年增加近40%。

经济合作暨发展组织(OECD)预计，牛肉在中国肉类消费中的增速将最快，未来八年每年将增长7%，年消费量达到约85万吨。

澳洲农业、资源经济及科技局(ABARES)预测，2014/15年度活牛出口量将创五年高点60万头，价值6亿澳元(5.65亿美元)。

主要受印尼的需求带动，ABARES预计活牛出口将稳步增加，2018/19年度将触及峰值87.5万头。

“一旦乾旱气候停歇且供应收紧，出口市场将相当竞争。有趣的是谁会为澳洲牛肉付出最高的代价。中国付出的价钱会高于美国或日本吗？”荷兰合作银行分析师Matt Costello说。(完)