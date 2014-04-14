金砖国家：4月11日股汇市收盘纵览

路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.62%，报1,015.44点。

中国股市：沪综指收跌结束四连涨，短线升幅已大市场谨慎气氛升温

中国汇市：人民币即期略收升，数据影响偏中性

香港股市：收跌，中资H股创九周来最大单日百分比跌幅

============================================================================

拉美股市：拉美股市多数下跌，因美国股市连续第二日下滑，损及投资人对全球风险资产的胃纳。MSCI明晟拉美指数 收高0.59%，报3,295.15点，日内曾跌至3,233.30点，受墨西哥股市拖累。巴西股市Bovespa指数 上涨1.45%报51,867.29点。

拉美汇市：拉美货币多数下滑，因美股续挫影响投资人风险胃纳

============================================================================

南非股市：挫跌逾1%，电子商务和媒体集团Naspers 领跌，关于科技股估值过高的疑虑引发全球科技股卖压，使Naspers受创，重挫6.54%至1,066.21兰特。指标Top-40绩优股指数 收低1.13%报43,116.91点，综合指数 跌1.03%至48,032.41点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，从前日触及三个月高位回落

============================================================================

印度股市：收低，自上日触及的纪录高点回落，Reliance Industries 等绩优股走跌，印度未来一周将有企业季度财报及通胀数据出炉。美国股市挫跌，亦打击全球股市和此间市场信心。BSE指数 收盘下跌0.38%或86.37点，报22,628.96点，周线上涨1.2%，为连续第三周上扬。NSE指数 跌0.3%或20.10点，报6,776.30点，但周线上涨1.22%。

印度汇市：持续走软，自上周触及的八个月高点回落，且连续第二周周线下滑，此前数据显示，印度3月贸易赤字扩大至五个月高点。卢比兑美元 收在60.1750/1850，上日收盘价为60.07/08，周线下跌0.2%。 INR/]

============================================================================

俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.68%收报659.18点。指标RTS指数 下跌0.77%，报1,204.070点。