版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月14日

* 头版头条:

--多家基金研究机构数据显示，股票型基金仓位上周大幅上升。万博基金研究中心数据显示，上周主动型股票方向基金最新平均仓位为83.13%，较前一周上升4.1个百分点。

* 其他:

--中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7-8%的增速，如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期发展战略。

--国务院总理李克强表示，当前应更有效地扩大国内需求，着力开拓国际市场，多方措施增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。

--工信部副部长朱波表示，当前到未来10至20年，中国船舶工业进行“3.0时代”，以调整转型、全面做强为标志，船舶工业将加快由大到强的转变。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐