《中国报摘》--中国证券报4月14日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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* 头版头条:
--多家基金研究机构数据显示，股票型基金仓位上周大幅上升。万博基金研究中心数据显示，上周主动型股票方向基金最新平均仓位为83.13%，较前一周上升4.1个百分点。
* 其他:
--中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7-8%的增速，如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期发展战略。
--国务院总理李克强表示，当前应更有效地扩大国内需求，着力开拓国际市场，多方措施增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。
--工信部副部长朱波表示，当前到未来10至20年，中国船舶工业进行“3.0时代”，以调整转型、全面做强为标志，船舶工业将加快由大到强的转变。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 黄凯)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。