《中国报摘》--中国证券报4月14日

* 头版头条:

--多家基金研究机构数据显示，股票型基金仓位上周大幅上升。万博基金研究中心数据显示，上周主动型股票方向基金最新平均仓位为83.13%，较前一周上升4.1个百分点。

* 其他:

--中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7-8%的增速，如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期发展战略。

--国务院总理李克强表示，当前应更有效地扩大国内需求，着力开拓国际市场，多方措施增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。