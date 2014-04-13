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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 07:59 BJT

《全球汇市》欧元全面走疲，因欧洲央行加大口头打压力度

* 欧元全面下跌，之前欧洲央行表示有可能放宽政策

* 德拉吉称，欧元进一步走强将触发政策行动

* 乌克兰危机、股市以及中国数据将是本周市场焦点

路透悉尼4月14日 - 欧元在周一早盘陷入蹒跚走势，此前欧洲央行再次对作多欧元的投资者示警，称若欧元继续走高，央行将不得不进一步放宽货币政策。

央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策。这是他发出的最明确信号，表明他不乐见当前欧元汇率的方向。
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