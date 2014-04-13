《全球汇市》欧元全面走疲，因欧洲央行加大口头打压力度

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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* 欧元全面下跌，之前欧洲央行表示有可能放宽政策
* 德拉吉称，欧元进一步走强将触发政策行动
* 乌克兰危机、股市以及中国数据将是本周市场焦点
路透悉尼4月14日 - 欧元在周一早盘陷入蹒跚走势，此前欧洲央行再次对作多欧元的投资者示警，称若欧元继续走高，央行将不得不进一步放宽货币政策。
央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策。这是他发出的最明确信号，表明他不乐见当前欧元汇率的方向。
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美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。