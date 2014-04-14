《全球汇市》欧元全面走疲，因欧洲央行加大口头打压力度

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国股市Nasdaq指数 周五收在4,000点下方，为2月以来首见，投资人抛售生技股和动能股。
大宗商品货币通常会在市场面临压力时遭抛售，但这些货币目前为止表现仍算良好。澳元兑美元 最新报0.9386美元，上周曾触及0.9461美元的五个月高点。
本周左右澳元和市场风险胃纳的关键因数，将是周三公布的多项中国数据，包括工业生产、零售销售、以及经济成长数据。
中国经济若显示出进一步的疲弱迹象，可能打击信心，因近期的官员谈话显示，即使面临成长放缓，北京当局也无意进行大规模的刺激举措。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3845 1.3883 -0.27 +0.73 1.3745
美元/日圆 101.46 101.59 -0.13 -3.65 105.30
欧元/日圆 140.47 141.08 -0.43 -2.94 144.73
美元/瑞郎 0.8769 0.8758 +0.13 -1.78 0.8928
英镑/美元 1.6728 1.6732 -0.02 +1.04 1.6556
美元/加元 1.0972 1.0979 -0.06 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.9383 0.9392 -0.10 +5.27 0.8913
新西兰元/美元 0.8681 0.8685 -0.05 +5.79 0.8206
澳元/日圆 95.220 95.430 -0.22 +1.46 93.850
新西兰元/日圆 88.080 88.230 -0.17 +1.93 86.410
英镑/日圆 169.72 170.01 -0.17 -2.64 174.33
澳元/新西兰元 1.0803 1.0808 -0.05 -0.41 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。