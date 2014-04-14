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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 08:11 BJT

《全球汇市》欧元全面走疲，因欧洲央行加大口头打压力度

美国股市Nasdaq指数 周五收在4,000点下方，为2月以来首见，投资人抛售生技股和动能股。

大宗商品货币通常会在市场面临压力时遭抛售，但这些货币目前为止表现仍算良好。澳元兑美元 最新报0.9386美元，上周曾触及0.9461美元的五个月高点。

本周左右澳元和市场风险胃纳的关键因数，将是周三公布的多项中国数据，包括工业生产、零售销售、以及经济成长数据。

中国经济若显示出进一步的疲弱迹象，可能打击信心，因近期的官员谈话显示，即使面临成长放缓，北京当局也无意进行大规模的刺激举措。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3845 1.3883 -0.27 +0.73 1.3745

美元/日圆 101.46 101.59 -0.13 -3.65 105.30

欧元/日圆 140.47 141.08 -0.43 -2.94 144.73

美元/瑞郎 0.8769 0.8758 +0.13 -1.78 0.8928

英镑/美元 1.6728 1.6732 -0.02 +1.04 1.6556

美元/加元 1.0972 1.0979 -0.06 +3.31 1.0620

澳元/美元 0.9383 0.9392 -0.10 +5.27 0.8913

新西兰元/美元 0.8681 0.8685 -0.05 +5.79 0.8206

澳元/日圆 95.220 95.430 -0.22 +1.46 93.850

新西兰元/日圆 88.080 88.230 -0.17 +1.93 86.410

英镑/日圆 169.72 170.01 -0.17 -2.64 174.33

澳元/新西兰元 1.0803 1.0808 -0.05 -0.41 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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