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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报4月14日

* 要闻版头条：

--沪港通横空出世，势引爆逾万亿元金融商机。投资界现时以额度、未来成交、货币兑换，以及制度的灵活性衡量，港交所 收入大增，以及因应的人民币兑换额急增已无悬念，最少金额以百亿元计。

* 其他：

--专家及券商均认为，内地经济基本面可望趋稳，人民币汇价于第二季内至少可持平，甚至轻微回升。其中渣打看法持续乐观，料人民币兑对元汇价于第二季末见6.06。

--中信集团透过注资中信泰富 曲线来港整体上市的详细方案，市传最快周三揭盅。市场估计，中信泰富会同时透过增发新股及银团贷款集资，随时出现数百亿元的巨额配股活动。

--众安房产 拟分拆商业地产＂中国新城市＂已获批，未来商业地产业务将主力发展长三角地区城镇化商业综合体、养老地产及农业产业等。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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