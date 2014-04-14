《香港报摘》--经济日报4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条：
--沪港通横空出世，势引爆逾万亿元金融商机。投资界现时以额度、未来成交、货币兑换，以及制度的灵活性衡量，港交所 收入大增，以及因应的人民币兑换额急增已无悬念，最少金额以百亿元计。
* 其他：
--专家及券商均认为，内地经济基本面可望趋稳，人民币汇价于第二季内至少可持平，甚至轻微回升。其中渣打看法持续乐观，料人民币兑对元汇价于第二季末见6.06。
--中信集团透过注资中信泰富 曲线来港整体上市的详细方案，市传最快周三揭盅。市场估计，中信泰富会同时透过增发新股及银团贷款集资，随时出现数百亿元的巨额配股活动。
--众安房产 拟分拆商业地产＂中国新城市＂已获批，未来商业地产业务将主力发展长三角地区城镇化商业综合体、养老地产及农业产业等。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。