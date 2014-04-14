欧元汇率：欧洲央行管委诺亚称，欧元强势妨碍复苏并阻挠通胀回到目标

标题新闻：西班牙央行总裁林德称需推行更多结构性改革，以进一步降低该国的公共赤字
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴黎4月14日 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示，乐见欧元贬值，因货币升值不只妨碍经济复苏，还会阻挠通胀回到其目标水准约2%。
诺亚在接受法国费加罗报采访时，被问到欧洲央行的当务之急是否应让欧元趋软时说，“乐见其下跌，但引导那样的走势要比精心设计来得容易。”
“欧元愈强，就需愈多宽松政策。”
欧元区通胀率偏低的问题，成为全球财经高官和央行总裁周末会议的中心议题。国际货币基金组织(IMF)督导委员会敦促欧洲央行，如果低通胀成为持续性问题，应考虑采取行动。
“如果低通胀持续时间长于预期，有许多我们近年来也曾用过的工具，可供动用。”报导引述诺亚的话称。
“降息，还有利率接近零时我们总是可以讨论是否还要再进一步--对银行的长期再融资操作，以及无限量流动性供应。我们曾诉诸购买主权及银行资产，以及前瞻性指引。”
诺亚表示，欧洲央行的货币政策并非欧元当前强势的理由。
“基于欧元区在经济周期所处位置，及相较美国等其他国家而言欧元区成长复苏的延迟，欧元的强势实属反常。”
欧洲央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行货币政策需进一步放宽，才能使整体政策立场和现在一样宽松。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。