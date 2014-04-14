欧元汇率：欧洲央行管委诺亚称，欧元强势妨碍复苏并阻挠通胀回到目标

路透巴黎4月14日 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周一表示，乐见欧元贬值，因货币升值不只妨碍经济复苏，还会阻挠通胀回到其目标水准约2%。

诺亚在接受法国费加罗报采访时，被问到欧洲央行的当务之急是否应让欧元趋软时说，“乐见其下跌，但引导那样的走势要比精心设计来得容易。”

“欧元愈强，就需愈多宽松政策。”

欧元区通胀率偏低的问题，成为全球财经高官和央行总裁周末会议的中心议题。国际货币基金组织(IMF)督导委员会敦促欧洲央行，如果低通胀成为持续性问题，应考虑采取行动。

“如果低通胀持续时间长于预期，有许多我们近年来也曾用过的工具，可供动用。”报导引述诺亚的话称。

“降息，还有利率接近零时我们总是可以讨论是否还要再进一步--对银行的长期再融资操作，以及无限量流动性供应。我们曾诉诸购买主权及银行资产，以及前瞻性指引。”

诺亚表示，欧洲央行的货币政策并非欧元当前强势的理由。

“基于欧元区在经济周期所处位置，及相较美国等其他国家而言欧元区成长复苏的延迟，欧元的强势实属反常。”