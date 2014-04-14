重发-《香港报摘》--信报4月14日

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* 要闻版头条：

--中央官员昨天会见正在上海访问的立法会议员，首度明确提出公民提名不合《基本法》。港澳办主任王光亚重申，任何绕过或削弱提委会实质提名权的建议也不符合《基本法》，惟没有回应公民推荐是否合法。

* 其他：

--有＂新兴市场之父＂之称的邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思（Mark Mobius）表示，近年新兴市场表现一年高、一年低，去年新兴市场跑输大市，料今年其表现或可优于成熟市场。

--六大澳门博彩股将于本月底公布首季业绩，各大投行看好首季赌业收入，市场预期金沙 、美高梅 及银娱 首季业绩将可跑出。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。