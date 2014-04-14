重发-《香港报摘》--信报4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 要闻版头条：
--中央官员昨天会见正在上海访问的立法会议员，首度明确提出公民提名不合《基本法》。港澳办主任王光亚重申，任何绕过或削弱提委会实质提名权的建议也不符合《基本法》，惟没有回应公民推荐是否合法。
* 其他：
--有＂新兴市场之父＂之称的邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思（Mark Mobius）表示，近年新兴市场表现一年高、一年低，去年新兴市场跑输大市，料今年其表现或可优于成熟市场。
--六大澳门博彩股将于本月底公布首季业绩，各大投行看好首季赌业收入，市场预期金沙 、美高梅 及银娱 首季业绩将可跑出。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。