新加坡经济：金管局维持紧缩的货币政策立场，下调整体通胀预估

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
“因此新加坡金管局将维持坡元名义有效汇率温和逐步升值的政策，”金管局称，并补充称坡元升值坡度、波动幅度和波动区间中点水平维持不变。
金管局还维持2014年核心通胀率预估在2-3%不变，但将整体通胀率预估由2-3%略微调降至1.5-2.5%。
之前外界普遍预期金管局会维持允许坡元“温和逐步”升值的政策不变，以防范通胀压力，因就业市场紧张形势给薪资成本构成压力，核心通胀率今年晚些时候料上升。
新加坡通过汇率管制而非借贷成本来调整货币政策，因为该国经济以贸易为主。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴国货币在未公布的波动区间内上升或下跌。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 许娜/郑茵)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM