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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 08:25 BJT

新加坡经济：金管局维持紧缩的货币政策立场，下调整体通胀预估

“因此新加坡金管局将维持坡元名义有效汇率温和逐步升值的政策，”金管局称，并补充称坡元升值坡度、波动幅度和波动区间中点水平维持不变。

金管局还维持2014年核心通胀率预估在2-3%不变，但将整体通胀率预估由2-3%略微调降至1.5-2.5%。

之前外界普遍预期金管局会维持允许坡元“温和逐步”升值的政策不变，以防范通胀压力，因就业市场紧张形势给薪资成本构成压力，核心通胀率今年晚些时候料上升。

新加坡通过汇率管制而非借贷成本来调整货币政策，因为该国经济以贸易为主。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴国货币在未公布的波动区间内上升或下跌。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 许娜/郑茵)
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