中国经济：未来十年中国经济有充分潜力实现7%-8%的增速--副财长

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京4月14日 - 中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。
新华社援引他在华盛顿出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议后的采访称，中国不会因为经济短期波动而盲目采取大规模刺激政策，中国追求的是“持续、健康的”发展。
中国人民银行副行长易纲也在同一场合指出，中国经济已进入“换挡”期，从过去的高速增长转为中高速增长，但增长质量将进一步提高，中国有信心实现全年7.5%左右的增长目标。
就外部环境对中国的影响而言，朱光耀称，”目前最突出的还是美国量化宽松货币政策的退出。中美两国一直在进行良好的政策沟通。按照目前的步骤看，不出意外的话，量化宽松将在2014年结束。”
他表示，美联储明确表示在量化宽松退出后的一段时间内，如果经济基本保持正常态势，将启动加息进程。这对美国经济有影响，对世界经济有影响，对中国经济也有影响。中国将密切关注美国货币政策的走势。
朱光耀称，这样的外部环境印证了中国领导层的判断，要有底线思维，要对不确定性有充分的估计。中国要通过深化经济结构改革，将增速保持在合理区间，能为深化改革创造更多条件，而深化改革能为经济在区间内发展提供更可靠的基础。
中国国家统计局本周三（16日）将召开一季度经济运行情况新闻发布会，届时将公布一季度GDP及3月工业、投资和消费数据。路透调查结果显示，分析师预计一季度中国经济料增长7.3%，低于政府设定的7.5%全年成长目标；3月工业料同比增长9%，1-3月固定资产投资增长18.1%。CPOLL CN
在谈到中国经济所处的国际环境时，朱光耀说，本次G20财长和央行行长会议讨论了全球经济形势。总的来看，全球经济复苏力度较弱，近段时间较明显反映出脆弱性。根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，2014年，新兴经济体的增速预期有所下调，但将保持较快发展态势，依然是全球经济增长的重要力量。 朱光耀还说，欧元区经济在恢复之中，但尾部风险有可能死灰复燃。一方面通货紧缩迹象日益明显，另一方面地缘政治风险对增长形成压力。如果这两方面集中体现，欧洲经济可能有一段相当困难的过程。在这个过程中，欧洲央行会否启动量化宽松，这涉及重大的政策调整，中国也必须密切关注。 朱光耀说，这样的外部环境印证了中国领导层的判断，那就是要有忧患意识，要有底线思维，要对不确定性有充分的估计。中国要通过深化经济结构改革，使经济在健康、持续发展的轨道上前进，真正造福于民。他认为，将增速保持在合理区间，能为深化改革创造更多条件，而深化改革能为经济在区间内发展提供更可靠的基础。中国经济结构调整的决心和力度备受关注，也得到国际社会高度赞赏。
在回答有关影子银行的问题时，朱光耀指出，中国有影子银行的问题，但在性质和构成上与西方的定义存在差别，目前主要是银行资产负债表之外的部分，突出表现在信托基金上，规模不是很大但挑战在于增速较快。
他指出，中国会正视这一问题，并采取措施解决这一问题，严格金融监管。但同时也应看到影子银行对实体经济的支持作用，要用审慎的态度来处理。要处理好道德风险，并在拔出风险引线的过程中避免系统性冲击。 针对有关财税改革的问题，朱光耀说，最大的难度在于如何正确处理好中央和地方的财政资金分配关系。中国在推进财税改革上有了明确进展，包括提高预算透明度，扩大“营改增”试点和降低小微企业税负等。要理顺中央和地方的财政关系任重道远，必须大力推进。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。