日本热股：夏普大跌至五个月低点，受再次招股的报导拖累

路透东京4月14日 - 日本夏普 股价周一早盘下挫7.7%至五个月低点276日圆，之前朝日新闻报导称该公司正考虑再次招股，或融资大约2,000亿日圆(19.7亿美元)。

报导称，夏普拟于截止2015年3月的本会计年度期间发起新股，之前该公司计划重组龟山的液晶显示器工厂，并引导公司获利走上稳步回升的道路。

夏普在2013年最后几个月筹资约1,400亿日圆，但其产权比率(equity ratio)截止12月底仍仅为13%，低于被视为健康状况门槛水准的20%。(完) (编译 侯向明； 审校 许娜)