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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月14日

路透香港4月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.753港元 )
    
    美国股市周五在交投震荡中下挫，道琼工业指数 收跌143.47点，或0.89%，至16,026.75点
；Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.910   -0.55      26726            12.708      -0.72
 中国铝业                      10.150   -0.68      68202             3.148      -0.07
 中国移动                      47.760   -0.50     211921            74.057      -0.73
 中国人寿                      41.560   -4.11     140410            21.481      -0.32
 中石油                       114.220    0.26      37892             8.855       0.06
 中石化                        93.130   -0.90      38289             7.220      -0.13
 汇丰控股                      51.650    0.19    2712090            80.088      -0.88
 中电信                        45.530   -1.39      18079             3.530       0.28
 中国联通                      13.770   -0.15      95110            10.676      -0.23
 兖州煤业                       8.410    0.36      64380             6.520      -0.15
 华能国际                      39.980   -1.28      12179             7.749      -0.01
 南方航空                      16.570   -0.66       5546             2.569      -0.03
 东方航空                      16.920   -3.04       2077             2.624       0.14
 中芯国际                       3.820   -0.52      26667             0.592      -1.28
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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