《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.753港元 ) 美国股市周五在交投震荡中下挫，道琼工业指数 收跌143.47点，或0.89%，至16,026.75点 ；Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.910 -0.55 26726 12.708 -0.72 中国铝业 10.150 -0.68 68202 3.148 -0.07 中国移动 47.760 -0.50 211921 74.057 -0.73 中国人寿 41.560 -4.11 140410 21.481 -0.32 中石油 114.220 0.26 37892 8.855 0.06 中石化 93.130 -0.90 38289 7.220 -0.13 汇丰控股 51.650 0.19 2712090 80.088 -0.88 中电信 45.530 -1.39 18079 3.530 0.28 中国联通 13.770 -0.15 95110 10.676 -0.23 兖州煤业 8.410 0.36 64380 6.520 -0.15 华能国际 39.980 -1.28 12179 7.749 -0.01 南方航空 16.570 -0.66 5546 2.569 -0.03 东方航空 16.920 -3.04 2077 2.624 0.14 中芯国际 3.820 -0.52 26667 0.592 -1.28 (完) (整理 梁慧仪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。