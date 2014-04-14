《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月14日

路透香港4月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.753港元 ) 美国股市周五在交投震荡中下挫，道琼工业指数 收跌143.47点，或0.89%，至16,026.75点 ；Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.910 -0.55 26726 12.708 -0.72 中国铝业 10.150 -0.68 68202 3.148 -0.07 中国移动 47.760 -0.50 211921 74.057 -0.73 中国人寿 41.560 -4.11 140410 21.481 -0.32 中石油 114.220 0.26 37892 8.855 0.06 中石化 93.130 -0.90 38289 7.220 -0.13 汇丰控股 51.650 0.19 2712090 80.088 -0.88 中电信 45.530 -1.39 18079 3.530 0.28 中国联通 13.770 -0.15 95110 10.676 -0.23 兖州煤业 8.410 0.36 64380 6.520 -0.15 华能国际 39.980 -1.28 12179 7.749 -0.01 南方航空 16.570 -0.66 5546 2.569 -0.03 东方航空 16.920 -3.04 2077 2.624 0.14 中芯国际 3.820 -0.52 26667 0.592 -1.28 (完) (整理 梁慧仪)