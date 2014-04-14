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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 08:23 BJT

国际油市：美国原油期货升破104美元，乌克兰紧张局势带来支撑

美国拒绝向伊朗新任命的驻联合国大使颁发签证，伊朗周六表示不接受这一决定，誓言将把这一问题直接提交联合国。这一纠纷重翻了1979年伊斯兰革命时期的老账。

国际能源署称，伊朗原油出口已迅速增至20个月高点，远超出西方国家设定的每日100万桶的高限。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/郑茵 审校 徐文焰/李爽)
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