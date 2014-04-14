《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

*工商时报：

--中华电 、玉山银行拟携手抢攻两岸第三方支付商机；中华电信规画6月推出〞中华支付〞平台，届时将携手玉山银行、抢攻两岸第三方支付商机。长期规画，中华电信不排除成立第三方支付公司、争取第三方支付执照。

--对于合库金 最新的登陆布局计画，合库金控董事长沈临龙指出，两岸服务贸易协定能否通过具有关键影响，倘若两岸服贸之后能顺利过关，合库金已计画在申设福州第三分行之外，另辟结盟巴黎银行集团，以及参股村镇银行等两条新路进军大陆。

*经济日报：

--中科三期争议再起，日前环保署决议让中科三期迳付二阶环评，要求园区内业者须〞停工不停产〞，上周环保署举办二阶环评前的范畴界定会议，遭后里农民及环保团体抵制抗议，认为中科三期必须〞完全停产〞、甚至恢复原状，才能进行二阶环评。

--金管会将重新定位兴柜市场，研拟兴利措施，开放兴柜公司现金增资可对外公开募资，以及外资综合帐户可投资兴柜股票，以利兴柜公司筹资多元化，并吸引外资投资，以建构多层次资本市场。

--市场传出，外资正积极撤出台湾有线电视频道市场，八大电视大股东殷拓集团有意出清手中持股，开价60亿台币，台塑集团 及本土资金均积极接触；东森电视大股东凯雷 想以200亿台币出售持股，正与东森国际董事长王令麟等各方买家洽谈当中。

--人民币传统型保单爆发取巧争议后，金管会决定扩大对保险公司的差异化管理，金管会主委曾铭宗上周指示保险局研拟扩大差异化管理的具体作法。

--中租企业 集团总裁辜仲立指出，将以最快三年内大陆租赁事业据点倍增至50处，在三方面收立竿见影之效，包括：大幅提升业务开发效率、加速累积人才库，及多角化布局因大陆网购兴起所衍生的物流货车长租业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘