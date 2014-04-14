《台湾重要政经日程》--4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
===================今日重要政经消息=============================
4/14(一)
--11:15 美国环保署长麦卡锡专题演讲。
--立法院财政委员会审查法案。
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4/16(三)
--开发金控 投资人说明会。
4/17(四)
--14:00 台积电 投资人说明会。
4/21(一)
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。
4/22(二)
--12:30 央行代财政部标售20年期103甲7期公债，预计金额350亿台币。
--8:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。
4/23(三)
--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。
4/25(五)
--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。
4/30(三)
--友达 公布第一季财报。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6 (二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。
5/7(三)
--1600 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8 (四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。