中国经济：坚持发展第一要务，要多方施策增强发展动力--李克强

路透北京4月14日 - 中国国务院总理李克强日前表示，坚持发展第一要务，是解决一切问题的关键，各地区各部门要多方施策增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。

中国政府网周日引述李克强在海南考察时讲话称，中国经济有很大的回旋空间，就在于内需潜力巨大，内需增长能起到很好的支撑作用。

“当前国内外环境错综复杂，困难不可低估，稳增长任务繁重”李克强指出，要更有效地扩大国内需求，着力开拓国际市场。

李克强指出，要通过改革，让办企业更加顺畅，降低办事成本，以创业带动就业、提高收入。此外，推动简政放权，也要放管结合，做好服务的同时，要更有效地实施事中事后监管，保证市场更加公平有序。