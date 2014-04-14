中国经济：坚持发展第一要务，要多方施策增强发展动力--李克强

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透北京4月14日 - 中国国务院总理李克强日前表示，坚持发展第一要务，是解决一切问题的关键，各地区各部门要多方施策增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。
中国政府网周日引述李克强在海南考察时讲话称，中国经济有很大的回旋空间，就在于内需潜力巨大，内需增长能起到很好的支撑作用。
“当前国内外环境错综复杂，困难不可低估，稳增长任务繁重”李克强指出，要更有效地扩大国内需求，着力开拓国际市场。
李克强指出，要通过改革，让办企业更加顺畅，降低办事成本，以创业带动就业、提高收入。此外，推动简政放权，也要放管结合，做好服务的同时，要更有效地实施事中事后监管，保证市场更加公平有序。
中国本周三将公布一季度GDP及3月工业、投资和消费数据。路透调查结果显示，分析师预计一季度中国经济料增长7.3%，低于政府设定的7.5%全年成长目标。 （完） (整理 李贺； 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。