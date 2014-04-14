《香港报摘》--其他报纸重要消息4月14日

* 明报：

--香港财经事务及库务局长陈家强表示，半年内要完成沪港两地股市互联互通的准备有挑战，但仍有信心能在半年后推行。他又指沪港两地股市机制不同，投资者要明白风险自负。

--近期向盈大地产 以72.01亿港元收购北京三里屯盈科中心的买家基汇资本，其总裁兼执行合伙人吴继泰表示，拟在未来18个月再斥资约6亿至7亿元人民币将该项目升级，将商场部分打造成餐饮及消费胜地。

* 星岛日报：

--永泰地产最近斥资逾4.3亿港元投得筲箕湾住宅土地，其执行董事兼营业及市务总监陈玉成表示，将会兴建约百个开放及一房全海景户精品豪宅；公司今年主力推何文田高山道及上海滨江现楼等两项目。

--去年本港贷款急增现象，加上今年首两个月贷款长幅又大幅反弹，进一步触动金管局的神经，该局于今年3月初，在银行监理部下新设企业信贷风险监理分处，以加强监管有关信贷风险。

* 苹果日报：

--平安证券首席分析师罗晓鸣认为，港股直通的额度只是2,500亿元人民币，影响非常有限，整个政策是心理大于实质。

* 东方日报：

--内地瓷砖供应商东鹏 董事长何新明表示，计划今年斥资3亿元人民币增设六条生产线，并研究发展线上营销，开拓O2O（线上到线下）销售模式。

--中石化 在四川涪陵的页岩气田进入商业开发，为中国页岩气发展燃起希望。华油能源 主席王国强表示，公司冀于后续的开发阶段参与涪陵项目，并已跟中石化接触，料后者今年会就钻井、压裂等工作进行招标，亦有信心公司能够中标。

* 文汇报：

--前海管理局局长张备日前透露，前海下半年将争取引入香港的移动通信信号，实现来前海工作的香港雇员在这里相当于打市话，按香港打电话的资费收费。

* 大公报：

--受惠月内访港旅客及转机/过境旅客人数分别同比上升7%及6%带动，3月香港机场客运量按年增长2.9%至514.7万人次；货运量同比增长10.4%至39.7万吨。(完)