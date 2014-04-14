乌克兰情势：装备精良的俄罗斯军队集结在乌克兰边境附近--英国大使

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透联合国4月13日 - 英国驻联合国大使周日表示，除了近期派往克里米亚的2.5万名部队外，俄罗斯在乌克兰边境已集结数以万计装备精良的军队。
“卫星图像显示邻近乌克兰边境有3.5-4万名俄罗斯军队，配备战斗机、坦克车、大炮及后勤支援单位，”英国大使Mark Lyall Grant 表示。
“这是除了俄罗斯非法驻紮克里米亚2.5万名军人之外的军队，”Lyall Grant在联合国安全理事会的紧急会议上发言表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM