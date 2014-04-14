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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 09:15 BJT

乌克兰情势：装备精良的俄罗斯军队集结在乌克兰边境附近--英国大使

路透联合国4月13日 - 英国驻联合国大使周日表示，除了近期派往克里米亚的2.5万名部队外，俄罗斯在乌克兰边境已集结数以万计装备精良的军队。

“卫星图像显示邻近乌克兰边境有3.5-4万名俄罗斯军队，配备战斗机、坦克车、大炮及后勤支援单位，”英国大使Mark Lyall Grant 表示。

“这是除了俄罗斯非法驻紮克里米亚2.5万名军人之外的军队，”Lyall Grant在联合国安全理事会的紧急会议上发言表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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