中国证券：沪港通不需要另开户和换汇，额度将先到先得--报载

路透上海4月14日 - 上海证券报周一援引权威市场人士称，沪港通与2007年宣布但迟未推出的“港股直通车”最大的区别在于，投资者直接使用人民币投资，不需要自己换汇，投资者不用去对方市场开户，就可以直接投资对方市场股票；在额度使用方面，则将遵循“先到先得”原则。

报导同时指出，沪港通借助离岸人民币中心，完成双向人民币换汇，实现投资人民币的完整环流，且全程全封闭运行，因此并不存在与现行外汇管理制度交叉或冲突的问题。

“以港股通为例，内地投资者只要有A股账户，买卖试点范围内的港股就跟买卖沪深股市的其他A股一样，点点鼠标就可实现。合资格的投资者需要做的可能是，像开通创业板投资权限一样，去内地证券公司开通港股投资权限，甚至不需要重新开户。”上述人士表示。

在中国和香港监管层联合宣布沪港股票市场开展交易互联互通机制试点后，中国证监会新闻发言人上周五进一步厘清细节，沪港通双向交易将统一用人民币结算。

报导称，据悉，为了免除内地投资者换汇的麻烦，内地投资者通过港股通买卖港股统一以人民币结算，买入港股时向内地证券公司支付人民币，这些人民币由中登公司统一在香港兑换成港元进行结算，当他卖出港股套现时，中登公司再帮他由港币兑回人民币，其最终获得的资金也是人民币，不能用于投资香港的房地产或其他资产，资金将通过中登公司汇回到其内地的账户。

香港投资者通过沪股通买卖A股，也是同样道理，人民币进，人民币出，而且这些人民币不能用于其他任何用途（比如投资房地产）。

报导还指出，沪港通一大特色就是“最大的市场化开放”，双方投资者完全按自己的意愿，以最低的交易成本、自己最方便的交易习惯去投资对方市场。因此在额度使用方面，很可能将不会对券商及投资者设置配额，在规定的额度范围内，投资者使用额度将遵循“先到先得”原则，只要总额度没有用完，投资者无须申请，可以自主使用额度买卖股票。

报导并预计，距离沪港通正式推出尚有六个月，相信市场在这段时间内将会逐渐消化原有价差所带来的套利空间，至项目推出时，对市场的影响可以降到最小。