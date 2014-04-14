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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 08:53 BJT

香港个股：国泰君安国际股份暂停买卖--联交所

路透香港4月14日 - 香港联交所表示，中资券商--国泰君安国际 周一暂停股份买卖，暂未获悉停牌原因。

停牌前，国泰君安上周五收报4.66港元，过去三个月累计升22%。（完） (记者 梁慧仪; 审校)
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