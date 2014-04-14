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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 08:50 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月14日-4月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间    国家     规模       发行细节
 4/14   1350    法国                国库券(BTF)
 4/15           日本                五年期公债
 4/16           德国     40亿欧元   10年期联邦债券
 4/16           日本                12个月期贴现国库券
 4/17           日本                三个月期贴现国库券
 4/17           日本                20年期公债
 4/17           法国                中期政府债券(BTAN)/指数关联债
                                    券
 4/21           法国                国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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