金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.37%，报1,011.73点。
中国股市：沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前
中国汇市：人民币收贬于三周新低，短期宽幅低位波动概率大
香港股市：微幅收升，蓝筹股强劲表现拉高指数
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拉美股市：巴西股市受压，下跌0.52%至51,596.55点，但仍与4月8日触及的四个半月盘中高点53,393点相去不远。MSCI明晟拉美指数 下跌0.18%，报3,289.20点
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，表现好于其他拉美货币
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南非股市：小幅收高，矿业股涨势居前，受大宗商品价格上扬激励。指标Top-40绩优股指数 小涨0.34%报43,265.04点，综合指数 升0.4%至48,213.26点。
南非汇市：兰特兑美元连跌三日，市场静待中国公布GDP数据
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印度股市及汇市：休市
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.09%收报645.41点。指标RTS指数 下跌2.0%，报1,179.970点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.95%，至35.9845卢布；卢布兑欧元 贬值0.53%，至49.7400卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 龚芳)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。