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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 07:44 BJT

金砖国家：4月14日股汇市收盘纵览

路透4月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月14日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.37%，报1,011.73点。

中国股市：沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前

中国汇市：人民币收贬于三周新低，短期宽幅低位波动概率大

香港股市：微幅收升，蓝筹股强劲表现拉高指数

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拉美股市：巴西股市受压，下跌0.52%至51,596.55点，但仍与4月8日触及的四个半月盘中高点53,393点相去不远。MSCI明晟拉美指数 下跌0.18%，报3,289.20点

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，表现好于其他拉美货币

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南非股市：小幅收高，矿业股涨势居前，受大宗商品价格上扬激励。指标Top-40绩优股指数 小涨0.34%报43,265.04点，综合指数 升0.4%至48,213.26点。

南非汇市：兰特兑美元连跌三日，市场静待中国公布GDP数据

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印度股市及汇市：休市 　

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.09%收报645.41点。指标RTS指数 下跌2.0%，报1,179.970点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.95%，至35.9845卢布；卢布兑欧元 贬值0.53%，至49.7400卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 龚芳)
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